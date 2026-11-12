В прокат вышел фильм «Лиля» о взаимоотношениях Маяковского и Бриков
На экранах — биографическая драма «Лиля» Веры Сторожевой, посвященная отношениям Лили Брик, Осипа Брика и Владимира Маяковского. Авторы фильма показывают гораздо меньше, чем обещают, рассчитывая, что зрители вернутся за многосерийной добавкой. А главным героем фильма оказался Осип Брик.
«Лиля» снята студией «Русский проект» по заказу «Первого канала», а главным ее вдохновителем и одним из генеральных продюсеров выступил Константин Эрнст. Как многие другие его проекты, «Лиля» — одновременно фильм и сериал: 12 ноября стартует прокат полнометражной версии, позже на онлайн-платформах выйдет сериал из девяти эпизодов, а в следующем году его покажут и на «Первом канале».