В прокат вышел фильм «Лиля» о взаимоотношениях Маяковского и Бриков

«Лиля» снята студией «Русский проект» по заказу «Первого канала», а главным ее вдохновителем и одним из генеральных продюсеров выступил Константин Эрнст. Как многие другие его проекты, «Лиля» — одновременно фильм и сериал: 12 ноября стартует прокат полнометражной версии, позже на онлайн-платформах выйдет сериал из девяти эпизодов, а в следующем году его покажут и на «Первом канале».