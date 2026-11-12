В Кировской области отремонтируют три центральные районные больницы
В следующем году в Кировской области капитально отремонтируют Шабалинскую, Зуевскую и Верхошижемскую центральные районные больницы, сообщил пресс-центр правительства региона.
На здравоохранение в бюджете на следующий год предусмотрено более 17 млрд руб., или 14,3% всех расходов. 647 млн руб. в 2027 году направят на модернизацию первичного звена.
Кроме того, в регионе планируют установить 16 модульных объектов: три отделения общей врачебной практики, 10 фельдшерских и три фельдшерско-акушерских пункта. Продолжится оснащение районных больниц медицинской техникой, в первую очередь аппаратами МРТ.
На лекарственное обеспечение заложено 2,8 млрд руб., еще более 220 млн руб. предусмотрено на стимулирующие выплаты медицинским работникам.