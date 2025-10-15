Британия ввела санкции против ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и НСПК

Великобритания расширила санкционный список против России на 90 позиций. В перечень вошли пять физических лиц, 35 организаций и 51 судно, связанное с так называемым теневым флотом РФ, уточняется в пресс-релизе британского Минфина.

Среди энергетических компаний, попавших под санкции Британии, указаны «Роснефть» (MOEX: ROSN) и ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH). В Минфине пояснили, что ограничения связаны с ведением бизнеса в интересах правительства России. Счета их юрлиц в британских банках будут заморожены, физлицам запрещен въезд в страну.

В числе подсанкционных кредитных организаций — российская Национальная система платежных карт (НСПК; оператор карт «Мир»), ББР банк, Трансстройбанк, Примсоцбанк и Солид банк.

В списке также упоминаются граждане России, Сингапура и Новой Зеландии. Помимо российских организаций Британия включила в перечень компании из ОАЭ, Сингапура, Таиланда, Китая и Индии.