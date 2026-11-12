На станции «Фрунзенская» завершают возведение основных конструкций вестибюля
Строители завершают бетонирование пятого этажа нового вестибюля станции метро «Фрунзенская». Об этом сообщил 78.ru.
Станцию «Фрунзенская» закрыли для пассажиров 1 июня 2024 года. Старый вестибюль разобрали. На его месте строят современный семиэтажный комплекс с двумя подземными уровнями.
Помимо нового вестибюля, в здании разместят единый диспетчерский центр Петербургского метрополитена. Для пассажиров станцию должны открыть 1 июня следующего года. На эту дату намечено завершение первого этапа работ. Реконструкция продолжится до 2029 года.