На станции «Фрунзенская» завершают возведение основных конструкций вестибюля

Помимо нового вестибюля, в здании разместят единый диспетчерский центр Петербургского метрополитена. Для пассажиров станцию должны открыть 1 июня следующего года. На эту дату намечено завершение первого этапа работ. Реконструкция продолжится до 2029 года.