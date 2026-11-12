Экс-сотрудника полиции осудили на 11 лет за нападение в караоке Армавира
Армавирский городской суд приговорил бывшего сотрудника правоохранительных органов Самвела Мирижанова к 11 годам колонии общего режима по делу о нападении на посетителя караоке-клуба «Сальвадор Дали», который впоследствии скончался от ножевых ранений. Его брат Аркадий Мирижанов получил 4,5 года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Самвел Мирижанов признан виновным в хулиганстве, злоупотреблении и превышении должностных полномочий, а также укрывательстве особо тяжкого преступления. Суд также запретил ему в течение трех лет занимать должности в системе правоохранительных органов. Аркадий Мирижанов осужден по статьям о хулиганстве и укрывательстве преступления.
По данным прокуратуры, конфликт произошел 14 июля 2024 года. Братья находились в караоке-баре, когда незнакомый им посетитель попросил сопровождавших их женщин дать сигарету. Это стало поводом для ссоры, переросшей в драку. Братья избили мужчину. Самвел Мирижанов, который на тот момент служил в правоохранительных органах, не только не пресек преступление, но и сам применил к потерпевшему физическую силу.
Позже к нападению присоединился их знакомый Альберт Пилосян. Он нанес мужчине не менее двух ножевых ранений в живот и руки. Потерпевшего госпитализировали, однако спасти его не удалось. По данным прокуратуры, погибший в 2022–2024 годах участвовал в боевых действиях в зоне СВО.
После нападения братья скрыли обстоятельства преступления и помогли Пилосяну скрыться, перевезя его на автомобиле в другой район. Ранее Краснодарский краевой суд приговорил Пилосяна к 19 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.
С братьев Мирижановых солидарно взыскали 4 млн руб. в качестве компенсации морального вреда потерпевшим.