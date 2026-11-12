Экс-сотрудника полиции осудили на 11 лет за нападение в караоке Армавира

По данным прокуратуры, конфликт произошел 14 июля 2024 года. Братья находились в караоке-баре, когда незнакомый им посетитель попросил сопровождавших их женщин дать сигарету. Это стало поводом для ссоры, переросшей в драку. Братья избили мужчину. Самвел Мирижанов, который на тот момент служил в правоохранительных органах, не только не пресек преступление, но и сам применил к потерпевшему физическую силу.