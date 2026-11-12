Беспрозванных заявил о расторжении соглашения на строительство апартаментов на Куршской косе
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных вновь заявил, что строительство 21-метровых апартаментов в поселке Рыбачий на Куршской косе не состоится. По его словам, соглашение между инвестором и региональным правительством расторгнуто. Об этом глава региона сообщил во время прямого эфира во «ВКонтакте» 11 ноября.
«Я два раза заявлял о том, что строительства гостиницы на Куршской косе в Рыбачьем не будет. Никаких работ там не будет. В 2023 году было заключено соглашение с правительством. Я давал необходимые поручения, все формальности соблюдены. Соглашение расторгнуто. В третий раз повторять не буду. Думаю, что застройщик меня понял и все остальные»,— заявил господин Беспрозванных.
Речь идет о проекте компании «Спецавтотранс» по созданию туристического кластера на насыпном острове в акватории Куршского залива. Согласно планам инвестора, здесь должны были появиться апартаменты высотой до 21 метра с остекленными фасадами.
По оценкам ученых, такое строительство может представлять угрозу для перелетных птиц: в периоды весенней и осенней миграции риск гибели может достигать 15 тыс. особей в сутки. В среднем над Куршской косой дважды в год пролетает около 10 млн птиц.
4 мая Алексей Беспрозванных уже заявлял, что решение не строить апартаменты в Рыбачьем было принято давно и за последние два года не менялось.
В то же время представители «Спецавтотранса» ранее заявляли, что инвестор не отказался от реализации проекта. Руководитель проекта Олег Николаенко пояснял, что в отчете комплексного орнитологического обследования территории ученые Зоологического института РАН выявили 36 замечаний. По словам представителя компании, 12 из них устранены, восемь — частично устранены, еще восемь находятся в процессе устранения. Оставшиеся восемь замечаний инвестор счел неустранимыми, с чем не согласился.