Беспрозванных заявил о расторжении соглашения на строительство апартаментов на Куршской косе

«Я два раза заявлял о том, что строительства гостиницы на Куршской косе в Рыбачьем не будет. Никаких работ там не будет. В 2023 году было заключено соглашение с правительством. Я давал необходимые поручения, все формальности соблюдены. Соглашение расторгнуто. В третий раз повторять не буду. Думаю, что застройщик меня понял и все остальные»,— заявил господин Беспрозванных.