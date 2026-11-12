Жителей Выборгского района Ленобласти предупредили об учениях со стрельбой
На полигоне «Кирилловский» почти полгода будут проходить учения со стрельбой. Об этом предупредили жителей Выборгского района Ленинградской области, опубликовав соответствующее обращение на сайте Полянского сельского поселения.
Боевые тактические учения на полигоне, как отмечено в сообщении, стартуют 1 декабря нынешнего года. Запланированная дата их завершения — 25 мая 2027 года.
Днем стрелять будут с 8:30 до 14:00 и с 16:00 до 20:00. Ночью — с 20:00 до 01:00.
Особо отмечено, что в ходе учений будут применяться средства поражения авиации и артиллерии.
Местных жителей попросили не находиться на территории полигона в этот период. Проходить и проезжать через нее будет запрещено.