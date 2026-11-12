В Армавире двух братьев осудили за драку, закончившуюся убийством участника СВО
Армавирский городской суд приговорил Самвела Мирижанова к 11 годам колонии общего режима, а его брата Аркадия — к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по делу о драке возле караоке-клуба «Сальвадор Дали», закончившейся убийством участника специальной военной операции, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Самвел Мирижанов, на момент происшествия работавший в органах внутренних дел, также лишен права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет. С осужденных солидарно взыскали 4 млн руб. в качестве компенсации морального вреда потерпевшим. Приговор не вступил в законную силу.
По версии суда, конфликт произошел 14 июля 2024 года в караоке-баре «Сальвадор Дали» в Армавире. Подсудимые поссорились с незнакомым мужчиной, который обратился к отдыхавшим с ними девушкам с просьбой закурить. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой братья Мирижановы избили потерпевшего, утверждает обвинение. Самвел Мирижанов, занимавший тогда должность в органах внутренних дел, не только не пресек действия брата, но и сам применил насилие.
Затем в конфликт вмешался их знакомый Альберт Пилосян. Он подошел к мужчине со спины и нанес ему не менее двух ударов ножом в живот и верхние конечности. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось. Как установил суд, с 2022 по 2024 год погибший выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции.
После происшествия Мирижановы не сообщили о преступлении и не оказали содействия в его раскрытии. Напротив, они помогли Пилосяну скрыться, перевезя его на автомобиле в другую часть города.
Самвела Мирижанова суд признал виновным по ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 316 УК РФ, Аркадия Мирижанова — по ч. 2 ст. 213 и ч. 2 ст. 316 УК РФ. Ранее Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор Альберту Пилосяну.