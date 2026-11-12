В Армавире двух братьев осудили за драку, закончившуюся убийством участника СВО

По версии суда, конфликт произошел 14 июля 2024 года в караоке-баре «Сальвадор Дали» в Армавире. Подсудимые поссорились с незнакомым мужчиной, который обратился к отдыхавшим с ними девушкам с просьбой закурить. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой братья Мирижановы избили потерпевшего, утверждает обвинение. Самвел Мирижанов, занимавший тогда должность в органах внутренних дел, не только не пресек действия брата, но и сам применил насилие.