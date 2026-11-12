Лихачев назвал долю урана в стоимости электроэнергии АЭС

По мнению главы госкорпорации «Росатом», такая структура стоимости помогает АЭС смягчать колебания цен. В качестве примера Алексей Лихачев сослался на Францию, где развита атомная энергетика. Электроэнергия в стране стоит на оптовом рынке от 60 до 90 евро за МВт•ч. За такой же объем на оптовом рынке соседней Германии, по его данным, часто платят на 15–30 евро больше.