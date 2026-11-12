Лихачев назвал долю урана в стоимости электроэнергии АЭС
Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал долю урановой составляющей в стоимости электроэнергии АЭС – от 5 до 10%. При такой доле, пояснил он, колебания на топливных рынках слабее отражаются на цене атомного киловатт-часа.
По мнению главы госкорпорации «Росатом», такая структура стоимости помогает АЭС смягчать колебания цен. В качестве примера Алексей Лихачев сослался на Францию, где развита атомная энергетика. Электроэнергия в стране стоит на оптовом рынке от 60 до 90 евро за МВт•ч. За такой же объем на оптовом рынке соседней Германии, по его данным, часто платят на 15–30 евро больше.
Глава «Росатома» отметил, что в отдельные периоды Финляндия сама продает электричество за границу. До этих изменений страна регулярно закупала его на внешнем рынке. Он также сопоставил средневзвешенную оптовую цену после выхода на полную мощность третьего энергоблока АЭС «Олкилуото» с показателями пиковых лет. Снижение превысило 50%.
Для европейских предприятий, по его оценке, важно понимать, смогут ли они покупать электричество по доступным и предсказуемым ценам в долгосрочной перспективе. «Без доступной электроэнергии по предсказуемым ценам нет ни современного производства, ни ИТ-сектора, ни ИИ-технологий», – считает Алексей Лихачев.
Глава госкорпорации также высказался о последствиях дорогой электроэнергии для Европы. Под угрозой, по его оценке, оказываются и промышленное производство, и позиции Европы в сфере высоких технологий. Влияние решений ЕС в энергетике за последние пять лет на жителей, считает он, проявится предстоящей зимой.