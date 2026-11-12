В Карелии на социальную сферу дополнительно направят почти 2 млрд рублей
Депутаты Законодательного собрания Карелии поддержали инициативу по увеличению расходов регионального бюджета на 1,9 млрд рублей. Глава республики Артур Парфенчиков назвал это важным шагом, который, по его словам, позволит усилить финансирование приоритетных направлений и выполнить социальные обязательства.
В своем Telegram-канале господин Парфенчиков написал, что на социальную поддержку жителей выделят 835,5 млн рублей. За счет этой суммы будут обеспечены льготы и пособия участникам СВО и их семьям, компенсации опекунам детей-сирот, ежемесячные выплаты ветеранам труда, поддержка многодетных семей в оплате обучения детей. Жителей обеспечат льготными лекарствами. Отдельным категориям граждан компенсируют расходы на ЖКУ.
Дополнительные 491 млн рублей пойдут на увеличение субвенций для оплаты труда педагогов школ и детских садов, чтобы сохранить и повысить качество образования в республике.
Сумма, которую направят на обеспечение работы бюджетных учреждений, составит 528 млн рублей. За счет этих денег обеспечат питание школьников и получателей социальных услуг, предоставят компенсацию проезда к месту проведения гемодиализа, закупят оборудование для службы крови, организуют выплаты донорам.
Увеличение расходов, как отметил глава республики, стало возможным благодаря взаимодействию с правительством РФ.
«Республике будет предоставлена дополнительная дотация из федерального бюджета, а также согласован перенос реструктуризированной задолженности по бюджетным кредитам на 2030 год. Это позволит нам не только выполнить текущие задачи, но и сохранить финансовую стабильность региона»,— подчеркнул господин Парфенчиков.