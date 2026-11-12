В Карелии на социальную сферу дополнительно направят почти 2 млрд рублей

«Республике будет предоставлена дополнительная дотация из федерального бюджета, а также согласован перенос реструктуризированной задолженности по бюджетным кредитам на 2030 год. Это позволит нам не только выполнить текущие задачи, но и сохранить финансовую стабильность региона»,— подчеркнул господин Парфенчиков.