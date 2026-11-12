Житель Чапаевска выплатит компенсацию за контрафактную продукцию с персонажами «Союзмультфильма»

Суд установил, что 1 ноября 2025 года «в торговой точке “М” был задокументирован факт предложения к продаже и реализации от имени гражданина товара, обладающего техническими признаками контрафактности». На товаре было изображение персонажей «Волк» и «Заяц» из популярного мультфильма, права на их использование принадлежат ООО «Союзмультфильм».