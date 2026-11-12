Житель Чапаевска выплатит компенсацию за контрафактную продукцию с персонажами «Союзмультфильма»
Чапаевский городской суд Самарской области удовлетворил требования АО Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» о взыскании с жителя Чапаевска компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, а также изображения персонажей «Волк» и «Заяц». Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.
Суд установил, что 1 ноября 2025 года «в торговой точке “М” был задокументирован факт предложения к продаже и реализации от имени гражданина товара, обладающего техническими признаками контрафактности». На товаре было изображение персонажей «Волк» и «Заяц» из популярного мультфильма, права на их использование принадлежат ООО «Союзмультфильм».
Суд пришел к выводу, что у гражданина не было права использовать результаты интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя. С ответчика в пользу киностудии взыскана компенсация за нарушение исключительных прав в размере 20 тыс. руб. каждому.