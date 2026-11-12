Мэрия Сочи укрепит склон на Новороссийском шоссе за 346 млн рублей
Администрация Сочи объявила конкурс на укрепление территории на Новороссийском шоссе в Хостинском районе. Начальная цена контракта — 346,2 млн руб. Заявки принимают до 27 ноября, итоги конкурса планируют подвести 2 декабря. Подрядчик должен завершить работы до 15 декабря 2027 года. Расчеты по контракту пройдут с казначейским сопровождением, следует из данных портала госзакупок.
Проект предусматривает две железобетонные подпорные стены — ПС1 и ПС2. Их поставят на буронабивные сваи и закрепят грунтовыми анкерами. Для ПС1 ведомость указывает 55 свай длиной 11 м, 77 свай длиной 14 м и 46 свай длиной 16 м. Для ПС2 предусмотрены 180 свай длиной 9 м. Смета также предусматривает по 630 грунтовых анкеров для каждой стены: длиной 18 м для ПС1 и 15 м для ПС2. Их расчетная несущая способность на отрыв — до 42 тонн.
Подрядчику предстоит устроить железобетонные ростверки, армировать и забетонировать стены, выполнить гидроизоляцию и смонтировать дренаж. В проекте указаны трубы диаметром 110 и 200 мм для отвода воды. Чтобы завезти буровую технику, строители проложат временный технологический проезд и подготовят площадки для работы буровых машин. Для этого они используют, в частности, сборные железобетонные плиты. При устройстве анкеров рабочие установят временные лотки для сбора цементного раствора.
Проект затрагивает и зеленые насаждения. Ведомости предусматривают вырубку части деревьев, пересадку 16 сосен пицундских и 10 инжиров, а также новые посадки. Для работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи отдельно указали 33 сваи длиной 16 м.
Участок расположен в Хостинском районе Сочи, на Новороссийском шоссе. По проекту здесь укрепят склон: построят две железобетонные подпорные стены на сваях, закрепят их грунтовыми анкерами и устроят дренаж. В сметах также предусмотрены временные площадки для буровой техники и работы с деревьями. Судебный акт по делу №А3216296/2022 указывает, что часть незавершенного объекта строительства площадью 24 кв. м заходила на этот участок. Проектные ведомости отдельно учитывают работы в охранной зоне воздушной линии электропередачи.
Это продолжение проекта, начатого с инженерных изысканий и подготовки документации. В 2025 году город закупал проектирование инженерной защиты того же участка. Объемы нынешних работ включили в сметную документацию, получившую положительное заключение Краснодаркрайгосэкспертизы 27 марта 2026 года. Конкурс разместило сочинское управление капитального строительства по 44ФЗ. При оценке заявок цена даст 60%, квалификация участников — 40%; подрядчикам потребуется подтвердить опыт строительства капитальных объектов.