Мэрия Сочи укрепит склон на Новороссийском шоссе за 346 млн рублей

Проект предусматривает две железобетонные подпорные стены — ПС1 и ПС2. Их поставят на буронабивные сваи и закрепят грунтовыми анкерами. Для ПС1 ведомость указывает 55 свай длиной 11 м, 77 свай длиной 14 м и 46 свай длиной 16 м. Для ПС2 предусмотрены 180 свай длиной 9 м. Смета также предусматривает по 630 грунтовых анкеров для каждой стены: длиной 18 м для ПС1 и 15 м для ПС2. Их расчетная несущая способность на отрыв — до 42 тонн.