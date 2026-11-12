Кисловодскую управляющую компанию вновь пустили с молотка за 12,4 млн рублей

В лот вошли четыре нежилых помещения общей площадью 69,3 кв. м, нежилое здание площадью 82,2 кв. м и право аренды участка на 494 кв. м. Все объекты находятся в Кисловодске по адресу: улица Кирова и улица Клары Цеткин, дом 64/67; участок расположен у дома 64-а по улице Кирова. Право аренды возникло по договору № 218/2026 от 13 июля 2026 года. Покупатель должен рассчитаться в течение 30 дней после подписания договора. При победе ему направят предложение заключить договор в течение пяти дней после протокола торгов; на подписание отводится еще пять дней с момента получения предложения.