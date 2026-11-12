Кисловодскую управляющую компанию вновь пустили с молотка за 12,4 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Управляющая компания Домоуправление № 2 в городе Кисловодске» объявил повторный открытый аукцион по продаже нежилой недвижимости и права аренды земельного участка. Начальная цена единого лота — 12,4389 млн руб., шаг и задаток составляют по 10%. Заявки принимают с 23 ноября по 28 декабря 2026 года, аукцион назначен на 29 декабря. Торги пройдут на электронной площадке «Альфалот».
В лот вошли четыре нежилых помещения общей площадью 69,3 кв. м, нежилое здание площадью 82,2 кв. м и право аренды участка на 494 кв. м. Все объекты находятся в Кисловодске по адресу: улица Кирова и улица Клары Цеткин, дом 64/67; участок расположен у дома 64-а по улице Кирова. Право аренды возникло по договору № 218/2026 от 13 июля 2026 года. Покупатель должен рассчитаться в течение 30 дней после подписания договора. При победе ему направят предложение заключить договор в течение пяти дней после протокола торгов; на подписание отводится еще пять дней с момента получения предложения.
Это повторная продажа. В предыдущей публикации для того же имущества указывали стартовую цену 13,821 млн руб. и дату аукциона 11 ноября. Новая цена ниже на 1,3821 млн руб., или 10%. Сведения о предыдущем лоте приводит агрегатор торгов Torgigo; актуальные параметры приведены в сообщении Федресурса, которое вы предоставили. Самостоятельно открыть первичную карточку сообщения и проверить приложенные к ней документы в доступных источниках не удалось.
Продажа проходит в рамках банкротства управляющей компании. Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО «УК Домоуправление № 2» банкротом 3 марта 2022 года и открыл конкурсное производство. В апреле 2022 года конкурсным управляющим утвердили Александра Жамботова. В судебной публикации о споре по другому делу также указано, что управляющий представлял интересы банкротящейся компании.
Открытые материалы связывают компанию с более ранним муниципальным предприятием «Домоуправление № 2», но не дают основания утверждать, что выставленная недвижимость стала причиной банкротства. В споре о праве хозяйственного ведения на другие объекты суды отказали предприятию: они указали, что городские органы не принимали решения о передаче того имущества. Он касается иных объектов и сам по себе не объясняет, почему на торги выставили помещения и здание на Кирова и Клары Цеткин.