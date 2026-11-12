Суд в Саратове запретил Московской бирже рассылать «пуши» с рекламой
Доказать справочный характер уведомлений компания не смогла
Арбитражный суд Саратовской области подтвердил законность решения и предписания регионального УФАС, которые обязали ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» прекратить рассылку рекламы без согласия получателя. Биржа пыталась оспорить акты от 22 января 2026 года, но безуспешно, сообщили в пресс-службе суда.
Поводом стала жалоба жителя Саратова Сергея Сухова. Согласно акту суда, 14 октября 2025 года на его телефон пришло PUSH-уведомление от приложения «Финуслуги» с заголовком «Облигации могут принести 17,3%» и текстом «Купите их без комиссии». Согласия на получение рекламы он не давал.
В суде биржа настаивала, что пользователь согласился с условиями пользовательского соглашения при установке приложения, а само уведомление носит справочный характер и рекламой не является. Однако суд установил, что еще 1 января 2024 года господин Сухов направил на электронную почту биржи требование прекратить рассылку рекламы. Биржа письмом от 9 января 2024 года сообщила о принятии заявления, но рассылка продолжилась.
Арбитраж указал, что в пользовательском соглашении нет положений о согласии на получение PUSH-уведомлений с рекламой. При этом уведомление соответствовало признакам рекламы, поскольку оно распространено через сети электросвязи, адресовано неопределенному кругу лиц, привлекает внимание к услугам биржи и продвигает на рынке покупку облигаций. Отключение PUSH-уведомлений лишило бы пользователя и важной информации о финансовых операциях, поэтому считать это отказом от рекламы нельзя. Предписание УФАС оставили в силе.