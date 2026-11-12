Суд в Саратове запретил Московской бирже рассылать «пуши» с рекламой

Арбитраж указал, что в пользовательском соглашении нет положений о согласии на получение PUSH-уведомлений с рекламой. При этом уведомление соответствовало признакам рекламы, поскольку оно распространено через сети электросвязи, адресовано неопределенному кругу лиц, привлекает внимание к услугам биржи и продвигает на рынке покупку облигаций. Отключение PUSH-уведомлений лишило бы пользователя и важной информации о финансовых операциях, поэтому считать это отказом от рекламы нельзя. Предписание УФАС оставили в силе.