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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

СИП рассудит

Итальянский архитектор судится с экс-компаньоном за бренды анапской винодельни «Шумринка»
Итальянский архитектор Ланфранко Чирилло, владеющий с апреля этого года 100% винодельни «Шумринка» в Анапе, оспаривает в Суде по интеллектуальным правам (СИП) отказ Роспатента прекратить правовую охрану товарных знаков — «Шумринка», «Семисам», «Петрикор», «Спелая роза» и других. Бренды зарегистрированы на его бывшего партнера по бизнесу Александра Кислицына, с которым господин Чирилло с 2023 года ведет корпоративный конфликт. Спор вокруг прав на марки стал продолжением борьбы совладельцев за контроль над винодельней.

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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Как стало известно «Ъ-Кубань», Ланфранко Чирилло подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) шесть исков к Роспатенту. Истец оспаривает отказы ведомства удовлетворить его возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам «Шумринка», «Семисам», «Семисамъ», «Петрикор» и «Спелая роза». В деле в качестве третьих лиц выступают Александр Кислицын и ООО «Шумринка».

Александр Кислицын — бывший руководитель «Лукойл-информ», основал «Шумринку» в 2016 году, позже 50% долей получил Ланфранко Чирилло.

Ланфранко Чирилло — венецианский архитектор, получивший гражданство РФ указом Владимира Путина в 2014 году. В числе заказчиков господина Чирилло десятки бизнесменов из списка Forbes.

Винодельня «Шумринка» находится в селе Гай-Кадзор (Анапа). Хозяйству принадлежит 98 га виноградников, мощность производства — 350 тыс. бутылок в год. По данным Rusprofile, с апреля 2026 года единственным учредителем выступает Ланфранко Чирилло, владеющий 100% доли. Генеральным директором является Валерий Красножон. Выручка компании по итогам 2025 года составила 129,5 млн руб., что на 20,5% выше уровня 2024 года (107,5 млн руб.). Чистая прибыль выросла с 838 тыс. руб. до 22,2 млн руб.

Корпоративный конфликт между Ланфранко Чирилло и Александром Кислицыным разгорелся в 2023 году. Как писал «Ъ-Кубань», господин Чирилло требовал признать недействительными семь договоров залога недвижимости и оборудования, заключенных обществом с 2019 по 2021 год в пользу господина Кислицына лично и аффилированного с ним ООО «Твинком». По мнению истца, сделки являлись крупными и взаимосвязанными, совершались с заинтересованностью, однако не получали его одобрения как второго участника. Кроме того, Ланфранко Чирилло настаивал на исключении Александра Кислицына из состава участников бизнеса. В свою очередь ответчик настаивал в суде, что именно благодаря заемным средствам общество смогло наладить и продолжить производство.

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В апреле 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) признал недействительными пять из семи договоров залога, а также исключил господина Кислицына из числа участников ООО «Шумринка». Однако в сентябре 2025 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение в части исключения участника, посчитав недоказанным, что действия Александра Кислицына привели к невозможности деятельности общества. Позже кассационный суд согласился с нижестоящими инстанциями в том, что оспариваемые договоры залога являются взаимосвязанными сделками, направленными на вывод имущества. Общая стоимость переданного в залог имущества составила более 249 млн руб., что превышает 67% активов общества. Вместе с тем кассация усмотрела нарушения в подходе апелляционного суда к вопросу об исключении Александра Кислицына. Окружной суд указал, что апелляция формально подошла к оценке доказательств. Она не исследовала в совокупности ряд фактов, в том числе регистрацию господином Кислицыным на свое имя товарных знаков «Шумринка», «Петрикор», «Семисам», «Спелая роза», без которых общество не может выпускать вино.
В апреле 2026 года при пересмотре спора решение АСКК было оставлено без изменений. Но, несмотря на то что по решению суда Александр Кислицын лишился статуса совладельца «Шумринки», ключевые товарные знаки производителя, включая самый именитый винный бренд, остались оформленными на его имя.
Господин Чирилло обратился в Роспатент, требуя прекратить правовую охрану товарных знаков, зарегистрированных на имя Александра Кислицына. В обоснование своих доводов он ссылался на то, что регистрация брендов на имя Александра Кислицына, а не на общество, была произведена недобросовестно и направлена на установление контроля над коммерческой деятельностью общества. В частности, в возражении против правовой охраны бренда «Шумринка» Ланфранко Чирилло утверждал, что оспариваемое обозначение тождественно фирменному наименованию общества и способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя вина.
Александр Кислицын, в свою очередь, настаивал на том, что является основателем общества, а регистрация бренда на его имя была предусмотрена решением единственного участника ООО от 6 февраля 2016 года. По его словам, между ним и обществом заключен лицензионный договор на использование знака, зарегистрированный в Роспатенте в декабре 2022 года. Правообладатель также указывал, что Ланфранко Чирилло вошел в состав участников общества только 12 февраля 2016 года и не участвовал в его создании.
Роспатент не нашел оснований для удовлетворения возражений, что стало основанием для обращения господина Чирилло в СИП.
Наталья Решетняк