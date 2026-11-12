СИП рассудит
Александр Кислицын — бывший руководитель «Лукойл-информ», основал «Шумринку» в 2016 году, позже 50% долей получил Ланфранко Чирилло.
Ланфранко Чирилло — венецианский архитектор, получивший гражданство РФ указом Владимира Путина в 2014 году. В числе заказчиков господина Чирилло десятки бизнесменов из списка Forbes.
Винодельня «Шумринка» находится в селе Гай-Кадзор (Анапа). Хозяйству принадлежит 98 га виноградников, мощность производства — 350 тыс. бутылок в год. По данным Rusprofile, с апреля 2026 года единственным учредителем выступает Ланфранко Чирилло, владеющий 100% доли. Генеральным директором является Валерий Красножон. Выручка компании по итогам 2025 года составила 129,5 млн руб., что на 20,5% выше уровня 2024 года (107,5 млн руб.). Чистая прибыль выросла с 838 тыс. руб. до 22,2 млн руб.