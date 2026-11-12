СИП рассудит

В апреле 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) признал недействительными пять из семи договоров залога, а также исключил господина Кислицына из числа участников ООО «Шумринка». Однако в сентябре 2025 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение в части исключения участника, посчитав недоказанным, что действия Александра Кислицына привели к невозможности деятельности общества. Позже кассационный суд согласился с нижестоящими инстанциями в том, что оспариваемые договоры залога являются взаимосвязанными сделками, направленными на вывод имущества. Общая стоимость переданного в залог имущества составила более 249 млн руб., что превышает 67% активов общества. Вместе с тем кассация усмотрела нарушения в подходе апелляционного суда к вопросу об исключении Александра Кислицына. Окружной суд указал, что апелляция формально подошла к оценке доказательств. Она не исследовала в совокупности ряд фактов, в том числе регистрацию господином Кислицыным на свое имя товарных знаков «Шумринка», «Петрикор», «Семисам», «Спелая роза», без которых общество не может выпускать вино.