КубГМУ выставил на торги ремонт дачи Квитко в Хосте за 371 млн рублей

Это уже не первая закупка, связанная с восстановлением дачи. В апреле 2026 года КубГМУ искал подрядчика для ремонта межэтажных и чердачных перекрытий, стропильной системы и крыши. Тогда начальная цена составляла 9,945 млн руб. Строительные работы на территории начались в ноябре 2024 года, когда вскрыли фундамент; издание также писало, что после этого работы на памятнике не велись. В феврале 2025 года заказчик объявлял конкурс на ограждение территории с начальной ценой около 2,3 млн руб.