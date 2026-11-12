КубГМУ выставил на торги ремонт дачи Квитко в Хосте за 371 млн рублей
Кубанский государственный медицинский университет Минздрава объявил конкурс на четвертый этап капитального ремонта комплекса «Дача полковника Квитко» в Хостинском районе Сочи. Начальная цена — 371,2 млн руб. Заявки принимают до 30 ноября, итоги подведут 3 декабря. Участвовать могут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Извещение разместили 12 ноября в ЕИС.
Речь идет о работах по адресу Новороссийское шоссе, 6 в Хостинском районе. Название закупки включает главный дом и служебные здания, в том числе административное здание и спальный корпус, а также благоустройство территории. В опубликованной карточке среди оборудования и материалов указаны системы кондиционирования и вентиляции, котельное оборудование, насосы, видеонаблюдение и средства связи. Отдельной строкой значатся работы по сохранению и воссозданию нежилых зданий — объектов культурного наследия. Детальный состав работ и сроки исполнения следует сверять с документацией конкурса на площадке и в ЕИС.
Это уже не первая закупка, связанная с восстановлением дачи. В апреле 2026 года КубГМУ искал подрядчика для ремонта межэтажных и чердачных перекрытий, стропильной системы и крыши. Тогда начальная цена составляла 9,945 млн руб. Строительные работы на территории начались в ноябре 2024 года, когда вскрыли фундамент; издание также писало, что после этого работы на памятнике не велись. В феврале 2025 года заказчик объявлял конкурс на ограждение территории с начальной ценой около 2,3 млн руб.
История затянулась задолго до нынешних торгов. В 2016 году прокуратура Хостинского района добивалась через суд восстановления памятника, который тогда находился в собственности санатория «Юность». Суд обязал учреждение провести реставрационные работы и противооползневые мероприятия. В апреле 2024 года суд запретил проводить на даче платные экскурсии и квесты; об этом сообщал «Коммерсантъ-Кубань».
Дача Квитко — объект культурного наследия регионального значения начала XX века. По историческим описаниям, ее построили в 1916 году из местного серого камня; архитектура здания напоминает загородный замок. Сейчас комплекс закрыт для посетителей, а состояние памятника и темпы его восстановления обсуждают местные СМИ. Дача находится в полуразрушенном состоянии: считается, что, покидая в спешке Россию после революции 1917 года, полковник спрятал в доме драгоценности, которые теперь пытаются найти вандалы. В июне 2026 года Росимущество сообщило о передаче КубГМУ земельных участков для эксплуатации дачи, создания студенческого спортивно-оздоровительного комплекса и расширения клинической базы.