В Сочи санатории и детские лагеря освободили от турналога до конца года
В Сочи санатории и детские оздоровительные учреждения временно освободили от уплаты туристического налога. Льгота будет действовать с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Такое решение приняли депутаты городского собрания Сочи.
От налога освободили организации, которые оказывают санаторные услуги, а также предоставляют места для временного проживания в детских организациях отдыха и оздоровления. Для получения льготы учреждения должны быть включены в единый реестр объектов классификации в сфере туристической индустрии и реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края.
Глава Сочи Андрей Прошунин поручил ответственным подразделениям администрации сообщить об этой мере поддержки представителям курортной отрасли и оказывать им необходимую консультационную помощь.
По словам главы города, санаторно-курортный комплекс остается одной из основных частей экономики Сочи. Новая льгота позволит санаториям и организациям детского отдыха снизить налоговые расходы и направить сэкономленные средства на развитие и улучшение качества услуг.
Также в Сочи сохранили действующую ставку туристического налога на 2027 год. Она останется на уровне 2%.
Еще одним решением стало увеличение расходов на санитарную уборку города. Дополнительные средства местного бюджета направят на ликвидацию незаконных свалок и уборку территорий, где образуются скопления отходов.
Для этого депутаты внесли изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории города Сочи». Полномочия по уборке муниципальных земель и ликвидации незаконных свалок передали департаменту городского хозяйства администрации города. Теперь организация и контроль этой работы будут сосредоточены в одном подразделении.