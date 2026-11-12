В Сочи санатории и детские лагеря освободили от турналога до конца года

От налога освободили организации, которые оказывают санаторные услуги, а также предоставляют места для временного проживания в детских организациях отдыха и оздоровления. Для получения льготы учреждения должны быть включены в единый реестр объектов классификации в сфере туристической индустрии и реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края.