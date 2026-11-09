Экс-глава белгородского министерства финансов стал советником Александра Шуваева
Советником губернатора Белгородской области Александра Шуваева был назначен бывший глава министерства финансов региона и вице-губернатор Владимир Боровик. Об этом сообщило издание «Фонарь» со ссылкой на распоряжение главы региона.
По данным «Фонаря», господин Боровик приступил к своим обязанностям 3 ноября. Он будет выполнять их бесплатно в течение всего периода губернаторских полномочий господина Шуваева.
Владимир Боровик руководил финансовой структурой облправительства с 1998 года. В 1998-м он совмещал пост начальника профильного департамента с должностью зампреда облправительства, с 1999-го — с должностью первого зампреда. В январе 2010 года перешел на пост вице-губернатора, оставшись главой департамента финансов, а в последствии — министерства.
В 2023 году господин Боровик был отправлен «на заслуженный отдых», а должности вице-губернатора и министра финансов — разделены.
Как сообщал в середине октября «Ъ-Черноземье», финансовый блок правительства Белгородской области с приходом Александра Шуваева возглавил Андрей Захаров. В июне он стал референтом господина Шуваева.
О новом составе регионального правительства — в материале «Ъ-Черноземье» «Александр Шуваев делегировал полномочия».