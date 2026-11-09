Экс-глава белгородского министерства финансов стал советником Александра Шуваева

Владимир Боровик руководил финансовой структурой облправительства с 1998 года. В 1998-м он совмещал пост начальника профильного департамента с должностью зампреда облправительства, с 1999-го — с должностью первого зампреда. В январе 2010 года перешел на пост вице-губернатора, оставшись главой департамента финансов, а в последствии — министерства.