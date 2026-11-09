Минфин Нижегородской области разместит облигации на 20 млрд рублей
Минфин Нижегородской области планирует разместить облигационный заем на 20 млрд руб., следует из опубликованного проекта министерства. Облигациям номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая присвоят регистрационный номер RU34018NJG0.
Заем планируется разместить на ММВБ. Облигации будут в обращении до 27 октября 2029 года, каждая имеет 13 купонных периодов. Размещать облигации начнут 12 ноября.
Как писал «Ъ-Приволжье», госдолг Нижегородской области на 1 ноября 2026 года составил 229,03 млрд руб. В структуре долга 55,6% составляют федеральные бюджетные кредиты, 32,7% — коммерческие кредиты, 11,1% — государственные ценные бумаги и 0,6% — госгарантии.