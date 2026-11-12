Во Владикавказе мост через Терек отремонтируют за 2 млрд рублей

До крупного ремонта власти заказали на мосту аварийно-восстановительные работы. В сентябре контракт на 10,375 млн руб. получила компания «Автодор М», срок исполнения — до 20 ноября 2026 года. В карточке этой закупки также отражена жалоба компании на условия извещения, которую заявитель отозвал. Документы не позволяют утверждать, что эти работы вызвали нынешний капитальный ремонт: это отдельный контракт, а его содержание следует сверять с проектной документацией большого конкурса.