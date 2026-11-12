Во Владикавказе мост через Терек отремонтируют за 2 млрд рублей
Управление закупок Северной Осетии объявило конкурс на капитальный ремонт Чапаевского моста через Терек во Владикавказе. Начальная цена контракта — 1,983 млрд руб., заявки принимают до 30 ноября, итоги планируют подвести 3 декабря. Подрядчику готовы перечислить аванс в размере 30% — около 595 млн руб. Информация опубликована в извещении о закупке в ЕИС; конкурсные документы содержат проект, сметное заключение и расчет цены.
Контракт предусматривает ремонт мостового перехода на улице Чапаева в североосетинской столице. В конкурсе цена составляет 60% оценки заявки, квалификация участника — 40%. От претендентов требуют опыт строительства или капитального ремонта автомобильных дорог: для контракта дороже 500 млн руб. подтвержденная стоимость выполненных работ должна составлять не менее 30% начальной цены, то есть около 595 млн руб. По опубликованной карточке закупки, объектом распоряжается Комитет дорожного хозяйства республики, а саму процедуру проводит республиканское Управление закупок.
История проекта началась до объявления конкурса. В феврале мост передали в республиканскую собственность для ремонта, на работы в 2027–2028 годах предусмотрели 2,2 млрд руб. из местного бюджета. Тогда же глава дорожного комитета Тариэль Солиев говорил, что проектирование и экспертизу рассчитывают завершить к июню. Конкурсная цена оказалась на 216,6 млн руб. ниже ранее названного бюджетного ориентира.
Сам мост построили в конце 1950-х годов для автомобильного и трамвайного движения; трамвайное движение по нему открыли 4 декабря 1960 года. В 1993–1994 годах к центральной части пристроили две автомобильные секции. Эти сведения приводятся в исторической справке о Чапаевском мосте.
До крупного ремонта власти заказали на мосту аварийно-восстановительные работы. В сентябре контракт на 10,375 млн руб. получила компания «Автодор М», срок исполнения — до 20 ноября 2026 года. В карточке этой закупки также отражена жалоба компании на условия извещения, которую заявитель отозвал. Документы не позволяют утверждать, что эти работы вызвали нынешний капитальный ремонт: это отдельный контракт, а его содержание следует сверять с проектной документацией большого конкурса.
По данным опубликованных материалов закупки и найденных публикаций, ключевой актуальный этап истории — переход от предварительно озвученного финансирования и проектирования к конкурсу на строительно-монтажные работы. Его победитель, итоговая цена и календарный график станут известны после завершения процедуры.