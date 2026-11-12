Бюджет расселения аварийного жилья вырос в Саратове за два года в 2,5 раза

В прошлом году бюджет проекта составил 1,34 млрд руб., в 2025-м — 608 млн руб. Так, за два года финансирование переселения саратовцев из аварийного жилья выросло почти в два с половиной раза, за год — на 11%. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». «Ее цель — сократить аварийный фонд и дать людям безопасное жилье»,— объяснили в администрации, также уточнив, что на снос расселенных домов ежегодно выделяется по 50 млн руб.