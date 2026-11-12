Бюджет расселения аварийного жилья вырос в Саратове за два года в 2,5 раза
В 2027 году на эти цели направят 1,49 миллиарда рублей
В администрации Саратова рассказали о росте финансирования переселения граждан из аварийного жилья. В 2027 году на исполнение программы заложили 1,49 млрд руб., уточнила пресс-служба муниципалитета.
В прошлом году бюджет проекта составил 1,34 млрд руб., в 2025-м — 608 млн руб. Так, за два года финансирование переселения саратовцев из аварийного жилья выросло почти в два с половиной раза, за год — на 11%. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». «Ее цель — сократить аварийный фонд и дать людям безопасное жилье»,— объяснили в администрации, также уточнив, что на снос расселенных домов ежегодно выделяется по 50 млн руб.
На прошедшей прямой линии губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поделился подробностями исполнения региональной программы. Так, в 2026–2027 годах новые квартиры должны получить 2,17 тыс. жителей Саратова, Балакова, Балашова, Вольска, Пугачева, Балтайского, Марксовского, Краснокутского, Петровского, Хвалынского и Энгельсского районов. Всего за последние годы из аварийного жилья переселили свыше 13 тыс. жителей области.
«Общий объем финансирования, с учетом предоставленной сверхлимитной финансовой поддержки за счет средств Фонда развития территорий, на 2026 год составляет 1,868 млрд руб. В бюджете следующего года также предусмотрено 800 млн руб.»,— уточнил Роман Бусаргин.
Глава региона напомнил, что указанная программа работает в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря федеральной поддержке новые квартиры уже получили 13 тыс. жителей Саратова и области.