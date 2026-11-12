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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Волга

Врачи Орска стабилизировали состояние пострадавшего на Гайском ГОКе

Мужчину с тяжелыми травмами перевели в Оренбург для дальнейшего лечения
В Городской больнице Орска рассказали о состоянии горняка, пострадавшего в ходе обрушения породы на Гайском ГОКе. Мужчину доставили в хирургический стационар на ул. Новосибирской, 117.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Сообщается, что пациент поступил в крайне тяжелом состоянии. Медики сразу начали борьбу за его жизнь: провели неотложные процедуры и установили аппарат внешней фиксации, чтобы стабилизировать поврежденные кости. Все это время пострадавший оставался в реанимации под постоянным контролем врачей. Специалисты советовались с коллегами из областных клиник.
Совместными усилиями состояние пациента удалось стабилизировать. Затем его в стабильно тяжелом состоянии перевезли в Оренбург, где другие специалисты продолжили лечение.
Происшествие случилось в среду, 11 ноября. Прокуратура проводит проверку.
Яна Вежлева