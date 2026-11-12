Врачи Орска стабилизировали состояние пострадавшего на Гайском ГОКе

Сообщается, что пациент поступил в крайне тяжелом состоянии. Медики сразу начали борьбу за его жизнь: провели неотложные процедуры и установили аппарат внешней фиксации, чтобы стабилизировать поврежденные кости. Все это время пострадавший оставался в реанимации под постоянным контролем врачей. Специалисты советовались с коллегами из областных клиник.