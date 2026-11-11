Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на Гайском ГОКе

В 2026 году на предприятии уже проводили проверку из-за аналогичного инцидента. СУ СКР по Оренбургской области сообщало, что 26 января около 6:25 (MSK+2) на 1150-м горизонте подземного рудника ГОКа обрушилась горная порода. Один из сотрудников комбината скончался от полученных травм.