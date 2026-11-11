Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на Гайском ГОКе
Ведомство проверит соблюдение требований безопасности на руднике
Прокурор Оренбургской области поручил провести проверку после гибели рабочего на Гайском ГОКе. Происшествие случилось во вторник, 10 ноября.
Предварительно установлено, что в этот день на 1390-м горизонте подземного рудника обрушилась порода. Один из сотрудников ГОКа погиб, еще один работник комбината получил тяжкие телесные повреждения. На месте происшествия находился межрайонный прокурор Владислав Карякин.
Прокуратура намерена привлечь специалистов для проверки соблюдения закона о промышленной безопасности на опасном производственном объекте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В 2026 году на предприятии уже проводили проверку из-за аналогичного инцидента. СУ СКР по Оренбургской области сообщало, что 26 января около 6:25 (MSK+2) на 1150-м горизонте подземного рудника ГОКа обрушилась горная порода. Один из сотрудников комбината скончался от полученных травм.