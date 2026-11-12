В Петербурге суда не смогут близко подходить к верфям до конца 2027 года
Власти Санкт-Петербурга хотят запретить движение судов рядом с судостроительными заводами из соображений безопасности. Соответствующий документ, опубликованный на сайте Смольного 12 ноября, проходит антикоррупционную экспертизу.
Решение приняли на заседании оперативного штаба. Оно опирается на президентские указы, касающиеся военных действий.
В документе сказано, что ограничения будут действовать с 30 ноября 2026 года по 31 декабря 2027 года. Под них попадают почти все типы судов, кроме маломерных.
Им запретят подходить ближе, чем на 30 метров, к достроечным набережным «Адмиралтейских верфей» и «Балтийского завода» на отрезке Невы от Ново-Адмиралтейского канала до реки Екатерингофки.
На участке Невы от Большого Обуховского моста до причалов речного вокзала будет запрещено подходить к ошвартованным судам ближе, чем на 10 метров.
Полностью запретят движение и стоянку всех судов (кроме маломерных) на Мойке от Корабельного моста до Невы, а также на Фонтанке от Галерного моста до Невы.