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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Петербурге суда не смогут близко подходить к верфям до конца 2027 года

Власти Санкт-Петербурга хотят запретить движение судов рядом с судостроительными заводами из соображений безопасности. Соответствующий документ, опубликованный на сайте Смольного 12 ноября, проходит антикоррупционную экспертизу.
Ограничения на воде будут действовать до конца 2027 года

Ограничения на воде будут действовать до конца 2027 года

Александр Коряков / Коммерсантъ

Решение приняли на заседании оперативного штаба. Оно опирается на президентские указы, касающиеся военных действий.
В документе сказано, что ограничения будут действовать с 30 ноября 2026 года по 31 декабря 2027 года. Под них попадают почти все типы судов, кроме маломерных.
Им запретят подходить ближе, чем на 30 метров, к достроечным набережным «Адмиралтейских верфей» и «Балтийского завода» на отрезке Невы от Ново-Адмиралтейского канала до реки Екатерингофки.
На участке Невы от Большого Обуховского моста до причалов речного вокзала будет запрещено подходить к ошвартованным судам ближе, чем на 10 метров.
Полностью запретят движение и стоянку всех судов (кроме маломерных) на Мойке от Корабельного моста до Невы, а также на Фонтанке от Галерного моста до Невы.
Денис Петров