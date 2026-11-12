Самарские соцучреждения снабдили спецпленкой и строительными плитами на случай атак БПЛА

«Поручил дополнительно обезопасить наши соцучреждения, в том числе укрепить в них окна специальной защитной пленкой. Также в каждом районе созданы запасы спецпленки и ОСБ-плит, чтобы при необходимости, в случае повторных вражеских атак, оперативно закрыть оконные проемы», — сообщил Иван Носков.