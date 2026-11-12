Самарские соцучреждения снабдили спецпленкой и строительными плитами на случай атак БПЛА
С их помощью закроют оконные проемы во время налета беспилотников
Власти Самары создали в каждом районе города запасы специальной защитной пленки и ОСБ-плит, чтобы в случае повторных атак беспилотников оперативно закрыть оконные проемы в социальных учреждениях. Об этом сообщил глава города Иван Носков по итогам проверки восстановительных работ в Куйбышевском районе.
«Поручил дополнительно обезопасить наши соцучреждения, в том числе укрепить в них окна специальной защитной пленкой. Также в каждом районе созданы запасы спецпленки и ОСБ-плит, чтобы при необходимости, в случае повторных вражеских атак, оперативно закрыть оконные проемы», — сообщил Иван Носков.
Он также отметил, что отработан четкий механизм взаимодействия с городскими и спасательными службами, а также подрядчиками, готовыми оперативно выйти на работы.
Ранее администрация отчиталась о восстановлении ряда МКД, пострадавших от атак БПЛА в Куйбышевском районе. Также отремонтирован местный центр допобразования, у которого в результате падения обломков беспилотника были повреждены окна и фасад. Учреждение возобновило работу.