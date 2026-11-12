В Самаре отремонтировали центр допобразования, пострадавший от атаки БПЛА
Беспилотники совершили массированный налет на город в сентябре 2026 года
В Куйбышевском районе Самары возобновилась работа центра дополнительного образования «Куйбышевский», здание которого пострадало в результате атаки беспилотников в сентябре 2026 года. Об этом сообщили в городской администрации.
В результате атаки пострадала в основном лицевая сторона здания: 12 окон, фасад и часть учебных кабинетов. На время ремонта учеников и педагогов перевели в ближайшие образовательные учреждения, и учебный процесс не прерывался.
По данным мэрии, сейчас в центре занимаются 1340 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Помимо образовательных программ, здесь работают районный координационный штаб старшеклассников, Центр тестирования норм ГТО и сенсорная комната для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Также были восстановлены МКД в Куйбышевском районе, пострадавшие от атаки БПЛА. Были заменены 149 окон в квартирах и 21 — в подъездах.