В Самаре отремонтировали центр допобразования, пострадавший от атаки БПЛА

По данным мэрии, сейчас в центре занимаются 1340 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Помимо образовательных программ, здесь работают районный координационный штаб старшеклассников, Центр тестирования норм ГТО и сенсорная комната для детей с ограниченными возможностями здоровья.