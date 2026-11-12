Верховный суд поддержал курского фермера в споре за землю для импортозамещения

В ноябре 2025 года Арбитражный суд Курской области удовлетворил иск главы КФХ и признал отказ администрации незаконным, обязав ее заключить с господином Гуровым договор аренды в течение 14 дней после вступления решения в силу. Решение обжаловали ООО «Курск-Агро» (единственный учредитель — ООО «Агропродукт», структура агрохолдинга «Продимекс») и прокуратура Курской области. Компания также претендовала на этот участок. В феврале 2026 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал Александру Гурову. В мае Арбитражный суд Центрального округа оставил постановление без изменений.