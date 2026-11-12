Верховный суд поддержал курского фермера в споре за землю для импортозамещения
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ отменила постановления апелляции и кассации по спору об аренде 24 га в Курской области для производства продукции в целях импортозамещения. Высшая инстанция оставила в силе решение регионального арбитража о признании незаконным отказа администрации Большесолдатского района в предоставлении главе местного крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Александру Гурову указанной земли без торгов. Это следует из резолютивной части определения ВС РФ, мотивировочная еще не опубликована.
Согласно материалам дела, в декабре 2024 года глава КФХ обратился в администрацию Большесолдатского района с заявлением о предоставлении участка. Александр Гуров ссылался на действовавший тогда льготный порядок передачи земли в аренду без торгов.
В январе 2025 года райадминистрация ответила, что может сдать участок на предложенных условиях, но предложила вернуться к вопросу после окончания контртеррористической операции.
В ноябре 2025 года Арбитражный суд Курской области удовлетворил иск главы КФХ и признал отказ администрации незаконным, обязав ее заключить с господином Гуровым договор аренды в течение 14 дней после вступления решения в силу. Решение обжаловали ООО «Курск-Агро» (единственный учредитель — ООО «Агропродукт», структура агрохолдинга «Продимекс») и прокуратура Курской области. Компания также претендовала на этот участок. В феврале 2026 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал Александру Гурову. В мае Арбитражный суд Центрального округа оставил постановление без изменений.