Курский фермер оспорил в ВС РФ отказ в аренде земли для импортозамещения

В январе 2025 года администрация ответила, что может предоставить участок в аренду без торгов, но предложила вернуться к вопросу после окончания контртеррористической операции.

В ноябре 2025 года Арбитражный суд Курской области признал отказ администрации незаконным и обязал ее заключить с господином Гуровым договор аренды в течение 14 дней после вступления решения в силу. На момент обращения других заявок на участок не было, а доказательств ограничений, препятствовавших работе фермера, не представлено.