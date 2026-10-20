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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Черноземье

Курский фермер оспорил в ВС РФ отказ в аренде земли для импортозамещения

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ 11 ноября рассмотрит спор главы курского крестьянского хозяйства Александра Гурова с администрацией Большесолдатского района о предоставлении 24 га земли в аренду без торгов для производства продукции в целях импортозамещения. Две нижестоящие инстанции отказали предпринимателю, отменив решение в его пользу. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Как следует из материалов дела, в декабре 2024 года господин Гуров обратился в районную администрацию с заявлением о предоставлении участка. Предприниматель ссылался на действовавший тогда льготный порядок предоставления земли в аренду без торгов.
В апреле 2022-го правительство РФ приняло постановление №629, которое позволяло частным лицам получать в аренду государственные и муниципальные участки без торгов. Претендовать на льготу могли только те, кто планировал использовать площадь под производство продукции в целях «импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер».

  • В январе 2025 года администрация ответила, что может предоставить участок в аренду без торгов, но предложила вернуться к вопросу после окончания контртеррористической операции.

  • В ноябре 2025 года Арбитражный суд Курской области признал отказ администрации незаконным и обязал ее заключить с господином Гуровым договор аренды в течение 14 дней после вступления решения в силу. На момент обращения других заявок на участок не было, а доказательств ограничений, препятствовавших работе фермера, не представлено.

  • Решение обжаловали ООО «Курск-Агро» (единственным учредителем является ООО «Агропродукт», структура агрохолдинга «Продимекс») и прокуратура Курской области. Компания также претендовала на этот участок. В феврале 2026 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал господину Гурову. В мае Арбитражный суд Центрального округа оставил постановление без изменений.

Суды исходили из того, что льготный порядок предоставления земли без торгов действовал до конца 2024 года и с 1 января 2025 года уже не применялся. А истец настаивал, что подал заявление в период действия льготного порядка.
В конце сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Курск-Агро» не смогла добиться предоставления 64 га земли без торгов через суд. Спор касался участка площадью 122,2 га из земель сельскохозяйственного назначения. Администрация Долгобудского сельсовета издала постановление об электронном аукционе на право аренды всей территории. Компания оспорила это решение и потребовала разделить участок, выделив ей 64,1 га, а затем предоставить эту землю в аренду на 49 лет без торгов.
Подробнее о споре — в материале «Ъ» «Докопаться до льгот».