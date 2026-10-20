Курский фермер оспорил в ВС РФ отказ в аренде земли для импортозамещения
В январе 2025 года администрация ответила, что может предоставить участок в аренду без торгов, но предложила вернуться к вопросу после окончания контртеррористической операции.
В ноябре 2025 года Арбитражный суд Курской области признал отказ администрации незаконным и обязал ее заключить с господином Гуровым договор аренды в течение 14 дней после вступления решения в силу. На момент обращения других заявок на участок не было, а доказательств ограничений, препятствовавших работе фермера, не представлено.
Решение обжаловали ООО «Курск-Агро» (единственным учредителем является ООО «Агропродукт», структура агрохолдинга «Продимекс») и прокуратура Курской области. Компания также претендовала на этот участок. В феврале 2026 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал господину Гурову. В мае Арбитражный суд Центрального округа оставил постановление без изменений.