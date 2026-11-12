Бережливое производство сэкономило предприятиям Башкирии 5 млрд рублей

По словам чиновника, внедрение технологий бережливого производства позволило бизнесу республики увеличить выработку на 42%, а время на изготовление продукции уменьшилось на треть. Обучение бережливому производству охватило около 4,5 тыс. сотрудников предприятий Башкирии.