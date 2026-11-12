Бережливое производство сэкономило предприятиям Башкирии 5 млрд рублей
Экономический эффект от реализации проекта «Производительность труда» в Башкирии приблизился к 5 млрд руб., сообщил первый вице-премьер — глава минэкономразвития Башкирии Рустам Муратов.
По словам чиновника, внедрение технологий бережливого производства позволило бизнесу республики увеличить выработку на 42%, а время на изготовление продукции уменьшилось на треть. Обучение бережливому производству охватило около 4,5 тыс. сотрудников предприятий Башкирии.
Как сообщал «Ъ-Уфа», сегодня 237 компаний Башкирии участвуют в программе повышения производительности труда. Их совокупная выручка, по данным господина Муратова, превышает 390 млрд руб. По реализации федерального проекта «Производительность труда» регион входит в 10 лучших по России.
Как предприятия Башкирии стимулируют прост производительности труда — в материале «Рациональная бережливость».