Правительство Башкирии видит возможности роста экономики в повышении производительности труда

По словам господина Муратова, из-за высокой базы инвестиций предыдущих семи лет в этом году наблюдается замедление динамики. По его мнению, повышение производительности труда может стать внутренним источником роста в условиях исчерпания внешних резервов и инвестиционных ресурсов.