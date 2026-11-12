Правительство Башкирии видит возможности роста экономики в повышении производительности труда
В программе повышения производительности труда должны участвовать все предприятия, считает первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов. Сегодня проект охватывает 237 предприятий республики, рассказал он на тематическом деловом завтраке в ресторане «Россинский».
По словам господина Муратова, из-за высокой базы инвестиций предыдущих семи лет в этом году наблюдается замедление динамики. По его мнению, повышение производительности труда может стать внутренним источником роста в условиях исчерпания внешних резервов и инвестиционных ресурсов.
«Нужно создать систему участия всех предприятий в этой системе. Либо ты будешь участвовать в этом кругу, либо ты будешь неконкурентен», — предложил Рустам Муратов.