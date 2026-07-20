Рациональная бережливость

Эффективность крупных производственных процессов зачастую зависит от способности предприятий ликвидировать узкие места, приводящие к необоснованным трудозатратам и, как следствие, потерям. Для повышения производительности труда компании Башкирии прибегают к рационализаторству и системе кайдзен, особое внимание обращая на обратную связь и идеи своих работников. Эффект от таких мероприятий в региональном минэкономразвития оценивают в несколько млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По оценкам министерства экономического развития и инвестиционной политики Башкирии, 232 предприятия республики являются участниками федерального проекта «Производительность труда». Государственная программа объединяет крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики с годовой выручкой от 400 млн руб.

Среди организаций Башкирии в проект вовлечены предприятия обрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса, транспорта, строительства, машиностроения, химической промышленности и других отраслей экономики. В общей сложности, рассказали в минэкономразвития, на таких предприятиях работает 54 тыс. человек.

Главными задачами федерального проекта являются повышение эффективности работы предприятий благодаря инструментам бережливого производства, оптимизации производственных и управленческих процессов и сокращению потерь.

Кроме того, отмечают в министерстве, методология проекта должна сформировать на предприятиях устойчивую культуру непрерывных улучшений рационализаторства. Для этого организации, реализующие пилотные проекты по улучшению процессов, создают кросс-функциональные команды, которые совместно с экспертами Федерального и Регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК) выявляют производственные потери, оптимизируют процессы и осваивают инструменты бережливого производства. По ходу такой работы сотрудники компаний могут предложить собственные решения по совершенствованию процессов. Если идея признается действенной, она масштабируется на все предприятие.

Как было ранее

История рационализаторства уходит корнями в начало XIX века, когда указом императора Александра I был оглашен манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах и художествах». Однако расцвет рационализаторского движения случился на столетие позже — после революции. Связан он с именем теоретика научной организации труда Александра Гастева.

В 1921 году Александр Гастев написал статью «Наши задачи», в которой предложил создать «новый тип работника», готового совместить собственную смекалку, творчество, талант с производственными циклами, продиктованными машинным производством. Продолжателем идей стало Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), учрежденное через 11 лет.

В 1960 году объединение рационализаторов включало в себя десятую часть всех промышленных рабочих СССР, к середине перестройки в ВОИР входило 118 тыс. предприятий. Эффективность рационализаторского движения заключалась в том, что около трети общего роста производительности труда в стране обеспечивалось рационализаторскими предложениями.

Не осталась в стороне от всесоюзного движения и экономика Башкирии. Например, еще в период строительства содового производства в Стерлитамаке на площадке будущего предприятия сформировался творческий костяк рационализаторов. Первые записи о регистрации рациональных предложений относятся к началу 1950 года — всего за тот год было подано 114 идей.

Для поддержки рационализаторства в Стерлитамаке издавались ежегодные тематические планы по устранению узких мест в производстве для сокращения издержек, увеличению выпуска продукции, снижению себестоимости. Кроме того, завод проводил конференции рационализаторов и изобретателей, а лучшие цеха и подразделения оценивались на ежегодных смотрах. Смотровую комиссию возглавлял главный инженер комбината.

Стерлитамакский содово-цементный комбинат для поддержки стремления к рационализаторству у будущих специалистов содержал городской детский клуб «Юный техник». Наконец, в 1968 году был создан Башкирский областной совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Пика движение рационализаторов в Стерлитамаке достигло в 1970-е годы.

И как сегодня

Химическая промышленность Стерлитамака продолжает традиции рационализаторства. В АО «Башкирская содовая компания» (БСК, входит в холдинг «Росхим») основными направлениями рационализаторской деятельности являются устранение узких мест в производственных процессах, автоматизация производства, экономия сырья и материалов, повышение качества продукции и разработка новых продуктов. При этом большинство рационализаторских предложений направлено на совершенствование технологических процессов.

Например, при производстве очищенного бикарбоната натрия (пищевой соды) образуется избыток содосодержащей маточной жидкости. Чтобы избежать потерь соды как полупродукта, авторы предложили использовать эту маточную жидкость на других этапах производства. Экономический эффект от внедрения этого решения уже в первый год составил более 10 млн рублей.

Еще несколько млн рублей экономической выгоды принесло внедрение алгоритма по пуску и остановке насосов в автоматизированную систему управления технологическим процессом производства поливинилхлорида (ПВХ). Это позволило снизить затраты на электроэнергию, сохранить тепло реакционной массы после процесса полимеризации.

В 2025 году сотрудники предприятия предложили 12 рационализаторских решений. Их авторами стали 27 работников. Экономический эффект от реализации предложений за первый год превысил 5 млн руб., отмечают в пресс-службе БСК.

Рационализаторская деятельность в БСК регулируется специальным стандартом. Он позволяет награждать авторов предложений по улучшению производственных процессов. Размер вознаграждения составляет 15% от экономического эффекта в первый год использования идеи. Кроме того, в компании используют коэффициенты достигнутого положительного эффекта, объема применения и сложности технологических задач.

Система сопровождения рационализаторских предложений выстроена и в башкирском машиностроении. Например, в каждом производственном подразделении ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха») назначен ответственный за рационализаторскую деятельность. Такие должностные лица помогают рационализаторам подготовить документы для внесения предложений и довести идею до реализации.

Авторов-рационализаторов в ОДК-УМПО мотивируют выплатами. Каждый год коллективам-рационализаторам выплачивают премии по итогам соревнований. Наконец, завод ввел специальную награду самым активным и результативным работникам этой сферы — «Лучший рационализатор ОДК-УМПО».

За последние три года в ОДК-УМПО подано более 1 тыс. рационализаторских предложений, из которых внедрены в производство более 800. Экономический эффект от реализации идей превысил 50 млн руб., рассказали «Ъ-Review» в компании.

Также ОДК-УМПО участвует в программе предложений от сотрудников по так называемой системе «кайдзен», предполагающей непрерывное улучшение процессов для устранения потерь, обеспечения качества продукции и экономии ресурсов. Рационализаторскими на предприятии считают те кайдзен-предложения, которые нацелены на большой экономический эффект.

Еще одной сферой непрерывных улучшений является телекоммуникация. АО «Уфанет», как и ОДК-УМПО, применяет систему кайдзен. За последние пять лет от работников компании поступило более 5,3 тыс. кайдзенов, рассказал генеральный директор «Уфанета» Искандар Бахтияров. За этот период внедрено в производство более 3,9 тыс. предложений.

С момента подачи до реализации идеи проходят несколько стадий. Предложения разбирают лидеры «кружков качества» — эксперты в разных областях — от продаж и маркетинга до программирования, поясняют в «Уфанете». Именно эксперты определяют пользу предложений для компании и принимают решение о внедрении наиболее интересных и прорывных идей.

«Для лучших "кайдзенистов" есть система поощрения: регулярно рассказываем о них и их идеях на корпоративных ресурсах, организуем церемонии награждения. Сотрудники понимают, что мы видим и ценим их инициативу, а руководители берут во внимание самых активных и могут мотивировать их заработной платой и повышением по должности», — отметил господин Бахтияров.

По словам гендиректора, ежегодно кайдзены от сотрудников «Уфанета» экономят компании около 25 млн руб.

Всего в минэкономразвития Башкирии эффект от мер по повышению производительности труда оценивают в 5 млрд руб.

Идэль Гумеров