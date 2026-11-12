ЗакС Ленобласти одобрил очередной этап муниципальной реформы
Законодательное собрание Ленинградской области 12 ноября приняло законопроекты о преобразовании 16 муниципальных районов в округа. В ходе реформы границы новых муниципальных образований сохранятся в соответствии с нынешним делением на районы.
После следующих муниципальных выборов, которые могут пройти в 2027 или 2028 году, число депутатов в округах сократится примерно в четыре раза.
Отдельное изменение коснется Гатчинского муниципального округа: с 1 января 2027 года он станет городским. Это связано с федеральным законодательством, согласно которому муниципальное образование, в границах которого находится столица региона, должно иметь статус городского округа.
Во время заседания депутат Александр Рязанов предложил не обсуждать законопроекты по отдельности, поскольку для каждого района подготовили отдельный документ, а их содержание однотипно и уже подробно рассматривалось ранее.
Спикер ЗакСа Сергей Бебенин согласился с предложением, однако подчеркнул, что голосовать за каждый законопроект необходимо отдельно. В итоге депутаты провели раздельное голосование.