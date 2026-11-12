В государственной измене обвинили 17-летнего жителя Белгородской области

Подробности дела сообщили в региональном УФСБ. По данным ведомства, «за денежное вознаграждение несовершеннолетний гражданин дал согласие выполнять задания от украинских кураторов по передаче сведений об объектах критической транспортной инфраструктуры, а также иных данных». В Губкине фигурант, следуя инструкциям, скрытно установил видеокамеру на участке местности, настроив ее на съемку инфраструктурного объекта вблизи железнодорожных путей. После этого он предоставил сотруднику СБУ доступ к удаленному управлению видеокамерой. А в Воронеже молодой человек «проводил рекогносцировку местности вблизи домовладения сотрудника государственного оборонного предприятия, осуществлял фото- и видеофиксацию территории». Полученные сведения он направил куратору. Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области.