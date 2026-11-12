В государственной измене обвинили 17-летнего жителя Белгородской области
Белгородский областной суд рассмотрит уголовное дело о государственной измене в отношении 17-летнего жителя Губкинского района. Следствие считает, что молодой человек передавал информацию спецслужбам Украины. Об этом 12 ноября рассказали в региональной прокуратуре.
По версии следствия, обвиняемый установил контакт с представителями спецслужб Украины и с августа по сентябрь 2025 года собирал и передавал по заданию иностранной разведки сведения для использования против безопасности РФ. Деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Молодого человека обвинили в госизмене по ст. 275 УК РФ. Эта статья предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы для совершеннолетних осужденных.
Подробности дела сообщили в региональном УФСБ. По данным ведомства, «за денежное вознаграждение несовершеннолетний гражданин дал согласие выполнять задания от украинских кураторов по передаче сведений об объектах критической транспортной инфраструктуры, а также иных данных». В Губкине фигурант, следуя инструкциям, скрытно установил видеокамеру на участке местности, настроив ее на съемку инфраструктурного объекта вблизи железнодорожных путей. После этого он предоставил сотруднику СБУ доступ к удаленному управлению видеокамерой. А в Воронеже молодой человек «проводил рекогносцировку местности вблизи домовладения сотрудника государственного оборонного предприятия, осуществлял фото- и видеофиксацию территории». Полученные сведения он направил куратору. Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области.
В конце сентября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что за государственную измену суд приговорил к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима жительницу Белгородской области 1991 года рождения. По версии следствия, белгородка через мессенджер Telegram установила контакт с представителями службы безопасности Украины и передавала им информацию о российских военных объектах в приграничной зоне.