Рустам Галямов остался недоволен уборкой в Кировском районе
Врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов побывал с инспекцией в Кировском районе и остался недоволен качеством уборки на улицах. Как сообщил он в своем Max, из центра до ЖБИ и обратно его делегация добиралась на трамвае.
«Замечания в плане уборки те же: неубранный мусор, складирование шин на контейнерных площадках, грязь на дорогах. Не порадовало и содержание Шарташского лесопарка, состояние территории требует вмешательства. Переговорю с областными коллегами, чтобы совместно принять необходимые меры по приведению территории в порядок»,— сказал господин Галямов.
Кроме того, одна из местных жительниц пожаловалась на нехватку остановочных комплексов — некоторые из них были убраны, так как были в единой конструкции с торговыми павильонами, но быстрой замены не произошло. По словам врио мэра, этот вопрос он обсудит 13 ноября на приеме граждан.
Неделю назад во время рабочего объезда по Орджоникидзевскому и Чкаловскому районам Екатеринбурга Рустам Галямов подверг критике качество уборки на этих территориях. Он поручил устранить недостатки главам районных администраций.