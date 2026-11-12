Рустам Галямов остался недоволен уборкой в Кировском районе

Кроме того, одна из местных жительниц пожаловалась на нехватку остановочных комплексов — некоторые из них были убраны, так как были в единой конструкции с торговыми павильонами, но быстрой замены не произошло. По словам врио мэра, этот вопрос он обсудит 13 ноября на приеме граждан.