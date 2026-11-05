Врио мэра Екатеринбурга подверг критике качество уборки в двух районах
Во время рабочего объезда по Орджоникидзевскому и Чкаловскому районам Екатеринбурга врио мэра Рустам Галямов подверг критике качество уборки территорий, сообщили в администрации города. Целью выезда стала оценка работы служб, ответственных за чистоту районов. По его словам, такие проверки теперь станут регулярными во всех районах.
Рустам Галямов вместе с делегацией утром приехал на станцию метро «Проспект Космонавтов» и отправился на Уралмаш. На улице Ильича он увидел мусор, неубранную листву и нескошенную траву, чем остался недоволен. Кроме этого, критике подверглось состояние межквартальных проездов, мусорных площадок и дворов. Похожую картину врио главы Екатеринбурга увидел в Чкаловском районе: претензии касались уборки придомовых территорий, подходов к социальным учреждениям, остановок и мест массового скопления людей.
Он поручил устранить недостатки главе администрации Орджоникидзевского района Максиму Чаплыгину и главе администрации Чкаловского района Евгению Шипицыну, отметив, что больше всего жалоб на качество уборки приходит от жителей именно этих районов. «Хотелось посмотреть самому, и, честно говоря, увиденное не радует. Главный посыл, который хочется донести: глава района отвечает за содержание всей территории независимо от принадлежности конкретного участка земли. Жителей не волнует, чья эта территория — городская, частная или неразграниченная. Наша задача — обеспечить достойное содержание и чистоту»,— подчеркнул Рустам Галямов.