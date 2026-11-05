Врио мэра Екатеринбурга подверг критике качество уборки в двух районах

Он поручил устранить недостатки главе администрации Орджоникидзевского района Максиму Чаплыгину и главе администрации Чкаловского района Евгению Шипицыну, отметив, что больше всего жалоб на качество уборки приходит от жителей именно этих районов. «Хотелось посмотреть самому, и, честно говоря, увиденное не радует. Главный посыл, который хочется донести: глава района отвечает за содержание всей территории независимо от принадлежности конкретного участка земли. Жителей не волнует, чья эта территория — городская, частная или неразграниченная. Наша задача — обеспечить достойное содержание и чистоту»,— подчеркнул Рустам Галямов.