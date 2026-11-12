Анастасия Терпугова покинула пост министра внутренней политики Омской области
Министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова покинула свой пост в связи с переходом на другую работу. Ее место займет Владимир Куприянов, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
На посту министра внутренней политики госпожа Терпугова проработала с июня 2023 года. Ранее она занимала пост вице-мэра Омска. На какую должность переходит чиновник, не уточняется.
Владимир Куприянов долгое время работал в администрациях Советского и Октябрьского округов Омска. С 2022 года он занимал пост вице-мэра.