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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Сибирь

Анастасия Терпугова покинула пост министра внутренней политики Омской области

Министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова покинула свой пост в связи с переходом на другую работу. Ее место займет Владимир Куприянов, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
На посту министра внутренней политики госпожа Терпугова проработала с июня 2023 года. Ранее она занимала пост вице-мэра Омска. На какую должность переходит чиновник, не уточняется.
Владимир Куприянов долгое время работал в администрациях Советского и Октябрьского округов Омска. С 2022 года он занимал пост вице-мэра.
Александра Стрелкова