Две пострадавшие при падении лифта в Оренбурге отсудили миллион рублей
ЧП случилось в июне 2026 года
Дзержинский районный суд Оренбурга рассмотрел два гражданских дела о компенсации морального вреда после падения лифта в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба суда в четверг, 12 ноября.
ЧП произошло днем 5 июня 2026 года на улице Березка, 2/1. Тогда в кабину вошли восемь человек, из-за чего загорелась кнопка «перегруз», однако блокировка движения не сработала. При спуске кабина непроизвольно рухнула вниз с 12-го этажа и остановилась только благодаря защитным механизмам. Одна из пассажирок получила переломы и долго восстанавливалась в стационаре. Суд взыскал в ее пользу с ООО «УК «Альфа» 300 тыс. руб.
Вторая пострадавшая также обратилась в суд. По ее делу с той же управляющей компании взыскано 700 тыс. руб. компенсации морального вреда. Оба решения пока не вступили в законную силу.
Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что из-за ЧП в лифте многоквартирного дома госпитализировали трех человек. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Расследование на контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.