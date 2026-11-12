Две пострадавшие при падении лифта в Оренбурге отсудили миллион рублей

ЧП произошло днем 5 июня 2026 года на улице Березка, 2/1. Тогда в кабину вошли восемь человек, из-за чего загорелась кнопка «перегруз», однако блокировка движения не сработала. При спуске кабина непроизвольно рухнула вниз с 12-го этажа и остановилась только благодаря защитным механизмам. Одна из пассажирок получила переломы и долго восстанавливалась в стационаре. Суд взыскал в ее пользу с ООО «УК «Альфа» 300 тыс. руб.