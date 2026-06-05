В Оренбурге возбудили уголовное дело после обрушения лифта с 12-го этажа

СУ СКР по Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту падения лифта с 12-го этажа. Несколько человек получили травмы.

Предварительно установлено, что ЧП случилось днем 5 июня по ул. Березка, 2/1. Внутри кабины находилось несколько человек, когда она внезапно обрушилась вниз с 12-го этажа. Некоторые пассажиры получили телесные повреждения, троих госпитализировали, сообщил мэр города Альберт Юмадилов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас правоохранители устанавливают личности тех, кто несет ответственность за содержание оборудования лифта. Прокуратура Оренбургской области начала проверку по факту случившегося.

Яна Вежлева