Минцифры предпочтет, чтобы дата-центры «уходили под землю», а не за границу
Шадаев: Минцифры выступает за уход дата-центров под землю
Минцифры России предпочтет, чтобы компании продолжали использовать мощности центров обработки данных (ЦОД), которые находятся пускай и под землей, но на своей территории, а не за границей. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на CNews Forum 2026.
«Выбирая между двумя историями — переезд за границу или уход под землю — конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они (ЦОДы.— “Ъ”) уходили под землю, а не релоцировались»,— сказал глава Минцифры (цитата по «Интерфаксу»).
В октябре ВСУ атаковали пять дата-центров, включая объекты «Сбера», VK и «Яндекса». Удары по ЦОДам последнего привели к масштабным сбоям в работе сервисов компании, а также других организаций, которые арендуют у нее вычислительные мощности.
В Минцифры считают, что в скором времени спрос на дополнительные дата-центры вырастет — строить их, по мнению ведомства, будут в защищенных или углубленных локациях. Ведомство до конца года разработает меры поддержки строительства ЦОДов в регионах, например предоставление льготного кредитования. Кроме того, ноябрьский указ президента разрешает временное использование вычислительных мощностей за границей по согласованию с ФСБ.