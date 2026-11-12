Минцифры предпочтет, чтобы дата-центры «уходили под землю», а не за границу

«Выбирая между двумя историями — переезд за границу или уход под землю — конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они (ЦОДы.— “Ъ”) уходили под землю, а не релоцировались»,— сказал глава Минцифры (цитата по «Интерфаксу»).