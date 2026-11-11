Кушнер и Уиткофф 12 ноября приедут в Москву для обсуждения обмена заключенными
Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф 12 ноября отправятся в Москву. Поездка будет посвящена обсуждению обмена заключенными. Об этом заявил господин Кушнер по итогам трехсторонних переговоров с делегациями России и Украины в Абу-Даби.
«Завтра мы со Стивом отправимся в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, обсудить итоги сегодняшних переговоров и попытаться добиться дальнейшего прогресса по некоторым затронутым вопросам, поскольку мы видим определенные возможности для продвижения вперед»,— сказал спецпосланник.
Джаред Кушнер добавил, что после визита в Москву они со Стивом Уиткоффом прилетят в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В последний раз Стив Уиткофф в одиночку прилетал в Москву 21 октября. Тогда он встретился с президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. На переговорах глава государства объявил об освобождении американского заключенного Стива Хаббарда. За день до этого американский представитель проводил переговоры с Владимиром Зеленским.