Кушнер и Уиткофф 12 ноября приедут в Москву для обсуждения обмена заключенными

В последний раз Стив Уиткофф в одиночку прилетал в Москву 21 октября. Тогда он встретился с президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. На переговорах глава государства объявил об освобождении американского заключенного Стива Хаббарда. За день до этого американский представитель проводил переговоры с Владимиром Зеленским.