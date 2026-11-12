Набиуллина: россиянам нужна не льготная ипотека, а доступное жилье

«Еще раз повторю, льготные программы дали крайне доступную стоимость ипотеки для ее получателей, но эта выплата была в значительной степени, если не вся съедена ростом цен. А те, кому льготные программы были не положены, те просто столкнулись с падением доступности жилья для себя, и после отказа от безадресной льготной ипотеки цены на жилье уже не растут так стремительно, темп роста цен на жилье замедлился почти вдвое», — сказала Эльвира Набиуллина (цитата по ТАСС).