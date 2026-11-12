Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №209

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
ПотреблениеНедвижимость и строительство

Набиуллина: россиянам нужна не льготная ипотека, а доступное жилье

Гражданам нужна не доступная ипотека, а доступное жилье. Доступность жилья зависит не только от процентной ставки, но и от цены квадратного метра. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Купить фото
«Еще раз повторю, льготные программы дали крайне доступную стоимость ипотеки для ее получателей, но эта выплата была в значительной степени, если не вся съедена ростом цен. А те, кому льготные программы были не положены, те просто столкнулись с падением доступности жилья для себя, и после отказа от безадресной льготной ипотеки цены на жилье уже не растут так стремительно, темп роста цен на жилье замедлился почти вдвое», — сказала Эльвира Набиуллина (цитата по ТАСС).

Главные заявления Набиуллиной в Госдуме

Читать далее
«Конечно, многим приходится откладывать покупку жилья, оно само по себе дорогое, ипотека дорогая. Путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию, а льготная ипотека должна быть, на мой взгляд, строго адресной», — добавил она.
По ее словам, за последние 12 месяцев объем выдачи ипотеки составил 5,4 трлн руб. «Прирост ипотеки за последние 12 месяцев — 2,5 трлн руб. Это больше, чем в прошлом году, больше чем в 2024 году в деньгах. Но важнее даже, может быть, объем выдачи, так как именно выдачи финансируют покупку жилья, а не прирост кредитного портфеля», — уточнила глава Банка России.
Новости ипотеки
Эльвира Набиуллина
Кредитный рынок
Жилая недвижимость