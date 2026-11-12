Набиуллина: россиянам нужна не льготная ипотека, а доступное жилье
Гражданам нужна не доступная ипотека, а доступное жилье. Доступность жилья зависит не только от процентной ставки, но и от цены квадратного метра. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Еще раз повторю, льготные программы дали крайне доступную стоимость ипотеки для ее получателей, но эта выплата была в значительной степени, если не вся съедена ростом цен. А те, кому льготные программы были не положены, те просто столкнулись с падением доступности жилья для себя, и после отказа от безадресной льготной ипотеки цены на жилье уже не растут так стремительно, темп роста цен на жилье замедлился почти вдвое», — сказала Эльвира Набиуллина (цитата по ТАСС).
«Конечно, многим приходится откладывать покупку жилья, оно само по себе дорогое, ипотека дорогая. Путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию, а льготная ипотека должна быть, на мой взгляд, строго адресной», — добавил она.
По ее словам, за последние 12 месяцев объем выдачи ипотеки составил 5,4 трлн руб. «Прирост ипотеки за последние 12 месяцев — 2,5 трлн руб. Это больше, чем в прошлом году, больше чем в 2024 году в деньгах. Но важнее даже, может быть, объем выдачи, так как именно выдачи финансируют покупку жилья, а не прирост кредитного портфеля», — уточнила глава Банка России.