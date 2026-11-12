Обходной платит дважды

Из-за международных ограничений и сервисных наценок облачных провайдеров российский бизнес платит в девять раз больше за использование зарубежных ИИ-моделей, чем те же сервисы стоили бы за рубежом. Провайдеры же называют разницу платой за расчеты в рублях, гарантии доступности и юридически чистый доступ.