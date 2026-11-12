Обходной платит дважды
Бизнес переплачивает за зарубежные ИИ-модели в разы
Из-за международных ограничений и сервисных наценок облачных провайдеров российский бизнес платит в девять раз больше за использование зарубежных ИИ-моделей, чем те же сервисы стоили бы за рубежом. Провайдеры же называют разницу платой за расчеты в рублях, гарантии доступности и юридически чистый доступ.
Российские компании переплачивают за доступ к зарубежным моделям искусственного интеллекта через отечественные облачные платформы до девяти раз, следует из исследования платформы для создания ИИ-агентов Nodul. Наибольшая разница обнаружена для моделей DeepSeek V4.1 Flash: через Yandex AI Studio доступ на среднее количество токенов стоит 4 тыс. руб. против 443 руб. у зарубежных агрегаторов — в девять раз дороже.
Для Claude Opus 5.5 через российского провайдера стоимость составляет 14,2 тыс. руб. против 6,5 тыс. за рубежом, что примерно в два раза дороже. Для Claude Sonnet 5.5 и GPT-6.1 Sol разница аналогична: 7,1 тыс. руб. против 3,2 тыс. по международным тарифам.
Методика расчета Nodul предполагает сценарий потребления 10 млн входящих и 2 млн исходящих токенов (входящие токены отправляются в модель, исходящие генерируются ею). Такой объем соответствует одному-трем дням работы одного разработчика с кодинг-агентом или разовому ревью средней кодовой базы. Зарубежные тарифы пересчитаны по условному курсу 82 руб./$, скидки и налоги не учитывались. Компания сравнивала прямые зарубежные API, международные агрегаторы и российские облачные платформы.
Основу цены составляет стоимость API самой модели, объяснил руководитель развития облачных ИИ-сервисов ITGlobal.com Вячеслав Валькович. По его словам, дополнительно российский провайдер несет расходы на международные расчеты, комиссии, налоги, документооборот и обеспечение доступа к зарубежным сервисам. Отдельная составляющая — собственная инфраструктура, в которую включены: API-шлюз, резервирование, мониторинг, техническая поддержка и т. д. «Даже если технически речь идет о проксировании запросов, обеспечить стабильный корпоративный сервис без дополнительных затрат невозможно»,— добавил он.
«Бизнес может выбирать между внешними API и моделями на нашей инфраструктуре — собственными и зарубежными с открытыми весами»,— отметил руководитель платформы Yandex AI Studio Артур Самигуллин.
Для последних его компания самостоятельно управляет обработкой запросов, эффективностью и безопасностью данных, что позволяет предлагать конкурентные тарифы. Он добавил, что если выбирать модель «Яндекса» через их платформу, то будет на 31% дешевле. Разницу в ценах в Cloud.ru не согласны называть переплатой.
Герман Греф, глава Сбербанка, на Artificial Intelligence Journey 2025:
У нас ничего не остается после затрат на искусственный интеллект. Это настолько дорогая игрушка.
По словам директора департамента стратегического развития ИИ Cloud.ru Дмитрия Юдина, у зарубежных ИИ-провайдеров нет обязательств перед российским заказчиком. «Российские сервисы, в том числе наш, обычно включают юридически чистый доступ из российского контура без VPN, оплату в рублях по договору, гарантии доступности, защиту данных и интеграцию с другими продуктами»,— добавил он.
Кроме проблем с дополнительными наценками за использование руководитель направления AI Platform MWS Cloud (МТС) Никита Казарян обращает внимание на безопасность. При подключении через большое количество подрядчиков никто не гарантирует, что запросы и данные сохранены на стороне. Также нет гарантий, что аккаунты, через которые идет доступ, однажды не отключат. В качестве альтернативы господин Казарян предлагает пользоваться локальным инференсом.
«Наша команда сравнила тарифы российских облаков с прямыми ценами разработчиков и, оценив другие способы подключения, приобрела сотрудникам рабочие станции с мощными видеокартами для запуска открытых китайских моделей»,— поделился старший партнер ИТ-интегратора «Энсайн» Алексей Постригайло. По его словам, за неполный год тот же объем токенов даже по прямым тарифам разработчиков обошелся бы в несколько раз дороже оборудования, а через российское облако — еще дороже.