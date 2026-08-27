Данные рвутся в облака

На отечественном рынке центров обработки данных количество стойко-мест растет медленнее денежной емкости. В 2025 году его объем составил 225 млрд руб., а к 2030-му может достичь 737 млрд руб. Главными ограничениями станут доступ к электроэнергии, дорогие деньги и отсутствие подтвержденного спроса в долгосрочной перспективе, подчеркивают опрошенные эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Российский рынок ЦОДов к 2030-му достигнет 737 млрд руб., увеличиваясь в среднем на 27% ежегодно, говорится в исследовании Strategy Partners, с которым ознакомился “Ъ”. Из них 217 млрд руб. (29,4%) придется на сегмент colocation (аренда площадей в ЦОД), 381 млрд (51,6%) — на IaaS (облачные инфраструктурные сервисы), 139 млрд руб. (19%) — на PaaS (облачные платформенные сервисы). В прошлом году рынок ЦОДов вырос на 23%, до 225 млрд, из которых 58% занял сегмент IaaS, PaaS — 12% и 30% — colocation.

10–12 лет составляет средний срок окупаемости ЦОДа в 2026 году, по оценке РТК ЦОД

Авторы исследования пишут, что наибольшую динамику покажут сегменты PaaS и colocation. Рост рынка сдерживают в первую очередь проблемы с импортом оборудования и доступом к передовому ПО. При этом в последние годы количество стойко-мест увеличивалось медленнее денежной емкости рынка, пишут в Strategy Partners. «Рост обеспечивается преимущественно повышением цен, так как физическое расширение мощностей замедляется: ввод новых стойко-мест в 2025 году составил всего 4,6 тыс. (прирост 6%) против 10,8 тыс. годом ранее»,— говорится в исследовании. Ранее “Ъ” писал, что средняя стоимость стойки в Москве во втором квартале достигла 170,8 тыс. руб., прибавив 15,7% за год, а в Санкт-Петербурге — 138 тыс. руб., что на 31,3% больше, чем годом ранее (см. “Ъ” от 6 августа).

Активное развитие технологий ИИ и Big Data увеличивает потребность в облачных мощностях, а экономическая эффективность облачных решений позволяет бизнесу сокращать ИТ-расходы на 20–30%, указывают авторы исследования.

При этом сейчас рынок концентрирован, а «дальнейшую консолидацию определят выход девелоперов, строящих ЦОДы под ключ для продажи операторам, и спрос на масштабных игроков», развивающих инфраструктуру под задачи крупных заказчиков, пишут авторы исследования.

«Для рынка colocation основные сдерживающие факторы мы видим в дорогих заемных деньгах из-за сохраняющейся высокой ключевой ставки и в сложностях получения разрешения на подключение к электрическим сетям»,— говорит ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. Для облачных провайдеров проблемы смещаются в сторону нехватки мощностей ЦОДов для размещения облаков, а также сложности получения оборудования, особенно серверов с GPU, добавляет он.

На горизонте до 2030 года одним из главных ограничений станет доступ к электроэнергии, причем не просто наличие генерации в энергосистеме, а возможность получить большую мощность в конкретной точке, обеспечить технологическое присоединение и необходимую надежность электроснабжения, объясняет основатель и гендиректор компании Cloud X Денис Хлебородов.

По словам гендиректора РТК ЦОД Давида Мартиросова, рынок сдерживает и высокая ключевая ставка и, как следствие, рост срока окупаемости ЦОДа. «Раньше он составлял 6–8 лет, и такие сроки в целом устраивали инвесторов. Сейчас срок окупаемости увеличился до 10–12 лет, что снижает инвестиционную привлекательность таких проектов»,— говорит он. При этом сейчас, добавляет он, решить проблему с дорогими деньгами можно с помощью соинвесторов, включая банки: «Если проект прозрачен и качественно проработан, с банком можно договариваться на более комфортные условия, чем просто рыночный кредит».

Еще одной проблемой, продолжает господин Хлебородов, является наличие подтвержденного спроса на инвестиционном горизонте: «Крупный ЦОД необходимо проектировать и финансировать за несколько лет до того, как соответствующий спрос будет развит. При этом заказчики зачастую готовы контрактовать мощности в моменте и на относительно небольшой срок. В результате инвестор должен вложить десятки миллиардов рублей, основываясь на прогнозе потребления вычислений через три-пять лет без гарантии окупаемости».

Алексей Жабин