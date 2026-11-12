Власти Самары не выдавали разрешения на строительство мусульманского центра

По данным властей, некоммерческая организация получила лишь право подготовить проект планировки территории. Оно предоставляется по заявлению любого физического или юридического лица. Однако разрешение на строительство выдается профильным министерством области после подготовки специального пакета документов и прохождения процедуры общественного обсуждения проекта планировки территорий с участием граждан, которые смогут высказать свое мнение.