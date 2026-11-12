Власти Самары не выдавали разрешения на строительство мусульманского центра
Департамент градостроительства Самары не выдавал разрешения на строительство мусульманского паломнического центра в границ улиц Степана Разина, Венцека, Алексея Толстого и Ленинградской. Об этом разъяснили в администрации города.
По данным властей, некоммерческая организация получила лишь право подготовить проект планировки территории. Оно предоставляется по заявлению любого физического или юридического лица. Однако разрешение на строительство выдается профильным министерством области после подготовки специального пакета документов и прохождения процедуры общественного обсуждения проекта планировки территорий с участием граждан, которые смогут высказать свое мнение.
Информация о выдаче разрешения на строительство мусульманского паломнического центра в исторической части Самары является ошибочной.