В Черноземье 14 ноября ожидается холодная и пасмурная погода, до +10°C
В субботу, 14 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +2°C до +10°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +6°C, днем сохранится на том же уровне, вечером опустится до +4°C, а ночью будет +3°C. Ветер до 7 м/с.
В Воронеже утром будет +9°C, днем воздух прогреется до +6°C, вечером ожидается +4°C, а ночью температура опустится до +3°C. Ветер до 7 м/с.
В Курске утром ожидается +4°C, днем будет до +5°C, вечером — +3°C, а ночью температура опустится до +2°C. Ветер до 7 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +8°C, днем поднимется до +6°C, вечером будет +4°C, а ночью столбик термометра покажет +3°C. Ветер до 7 м/с.
В Орле утром ожидается +3°C, днем — +4°C, вечером столбик термометра вновь покажет до +3°C, а ночью температура сохранится на том же уровне. Ветер до 6 м/с.
В Тамбове утром будет +10°C, днем — +7°C, вечером — +4°C, а ночью столбик термометра опустится до +3°C. Ветер до 6 м/с.