АвтоВАЗ протестировал Lada Azimut на безопасность для пешеходов

При тестировании применяются модели головы и ног пешехода. В модель ноги встроено 12 датчиков, фиксирующих нагрузки при ударе. Столкновение имитируется на скорости около 40 км/ч, после чего по показаниям датчиков инженеры оценивают риск травм для пешехода.