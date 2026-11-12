АвтоВАЗ протестировал Lada Azimut на безопасность для пешеходов
На единственном в России стенде смоделировали наезд на пешехода на скорости 40 км/ч
АвтоВАЗ провел дополнительные испытания флагманского кроссовера Lada Azimut на безопасность для пешеходов. Для проверок использовался специальный испытательный стенд — единственный в РФ, позволяющий с высокой точностью имитировать наезд автомобиля на человека. Об этом сообщила пресс-служба завода.
При тестировании применяются модели головы и ног пешехода. В модель ноги встроено 12 датчиков, фиксирующих нагрузки при ударе. Столкновение имитируется на скорости около 40 км/ч, после чего по показаниям датчиков инженеры оценивают риск травм для пешехода.
По итогам тестов зафиксированные нагрузки не превысили нормативных значений. Как отмечают на АвтоВАЗе, для сертификации Lada Azimut подобные испытания не являются обязательными, но компания проводит их дополнительно для повышения безопасности нового кроссовера.