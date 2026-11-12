Стали известны детали иска против строительства ЖК на Воткинском шоссе Ижевска

Как узнал «Ъ-Удмуртия», иск прокуратуры Удмуртии о признании незаконным разрешения на строительство жилого комплекса на Воткинском шоссе в Ижевске связан с тем, что часть участка попадает в санитарно-защитную зону вокруг завода «Буммаш». Об этом рассказали в надзорном органе.