Стали известны детали иска против строительства ЖК на Воткинском шоссе Ижевска
Часть участка попадает в санитарно-защитную зону
Как узнал «Ъ-Удмуртия», иск прокуратуры Удмуртии о признании незаконным разрешения на строительство жилого комплекса на Воткинском шоссе в Ижевске связан с тем, что часть участка попадает в санитарно-защитную зону вокруг завода «Буммаш». Об этом рассказали в надзорном органе.
Напомним, на участке планируется строительство трех домов. Разрешение спецзастройщику «Восточный парус» выдал минстрой Удмуртии. Прокуратура требует признать его незаконным. Надзорный орган направил иск в Арбитражный суд республики.
Среди третьих лиц — администрация Ижевска и управление Роспотребнадзора по Удмуртии. Предварительное судебное заседание назначено на 9 декабря.
По данным «СПАРК-Интерфакс», гендиректором ООО «СЗ Восточный квартал» является Оксана Потапова. Застройщик входит в группу компаний «Парус» (гендиректор — Владимир Телегин). Среди реализованных проектов ООО выделяются ЖК «Ботаника», «Сказка», «Огни Ижевска» и «Восточный квартал». Также застройщик возводит ЖК «Дом на Герцена».