Прокуратура Удмуртии оспорит решение минстроя о строительстве ЖК в Ижевске
Иск направлен в Арбитражный суд республики
Прокуратура Удмуртии потребовала признать незаконным решение регионального минстроя о выдаче разрешения спецзастройщику «Восточный квартал» на строительство жилого комплекса в Ижевске. Соответствующий иск надзорный орган направил в Арбитражный суд республики.
Как сообщает пресс-служба судебной инстанции, оспариваемый акт затрагивает комплекс на Воткинском шоссе. Среди третьих лиц — администрация Ижевска и управление Роспотребнадзора по Удмуртии. Подробности не приводятся. Предварительное судебное заседание назначено на 9 декабря.
По данным «СПАРК-Интерфакс», гендиректором ООО «СЗ Восточный квартал» является Оксана Потапова. Застройщик входит в группу компаний «Парус» (гендиректор — Владимир Телегин). Среди реализованных проектов ООО выделяются ЖК «Ботаника», «Сказка», «Огни Ижевска» и «Восточный квартал». Также застройщик возводит ЖК «Дом на Герцена».
Напомним, ранее прокуратура Удмуртии потребовала признать незаконной выдачу разрешения на строительство многоквартирного жилого комплекса на улице Орджоникидзе в Ижевске.