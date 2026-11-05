Прокуратура Удмуртии оспорит решение минстроя о строительстве ЖК в Ижевске

Как сообщает пресс-служба судебной инстанции, оспариваемый акт затрагивает комплекс на Воткинском шоссе. Среди третьих лиц — администрация Ижевска и управление Роспотребнадзора по Удмуртии. Подробности не приводятся. Предварительное судебное заседание назначено на 9 декабря.