У омского производителя огнезащитных материалов изъяли землю за долги
Арбитражный суд Омской области принял решение об изъятии земельного участка площадью 3,4 га у омского ООО «Завод Батиз». С иском обратился судебный пристав-исполнитель управления ФССП региона, следует из карточки дела. Заявление было подано в июле прошлого года, решение по этому делу суд вынес 10 ноября 2026-го.
Согласно документу, речь идет об участке земли в Крутой Горке. Судебные приставы завели в отношении организации четыре исполнительных производства на общую сумму 31,4 млн руб., из которых 4,1 млн руб. пришлись на исполнительские сборы.
В обоснование решения суда указывается, что «Завод Батиз» не смог подтвердить факт погашения части долга. В связи с этим приставы потребовали взыскать единственный крупный актив предприятия — земельный участок.
Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Завод Батиз» зарегистрировано в 2020 году. Основной вид деятельности предприятия — производство тепло-, звукоизоляционных и огнезащитных материалов. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2025 года выручка организации достигла 153,3 млн руб., чистая прибыль составила 137 тыс. руб.