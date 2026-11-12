У омского производителя огнезащитных материалов изъяли землю за долги

Арбитражный суд Омской области принял решение об изъятии земельного участка площадью 3,4 га у омского ООО «Завод Батиз». С иском обратился судебный пристав-исполнитель управления ФССП региона, следует из карточки дела. Заявление было подано в июле прошлого года, решение по этому делу суд вынес 10 ноября 2026-го.