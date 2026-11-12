Большинству ижевчан безразличен пол непосредственного руководителя

Уровень образования также влияет на предпочтения респондентов. Ижевчане с высшим образованием чаще хотели бы видеть во главе коллектива мужчину, чем опрошенные со средним профессиональным образованием. Последние чаще отмечали, что пол руководителя для них не важен.