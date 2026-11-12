Большинству ижевчан безразличен пол непосредственного руководителя
Мужчину во главе коллектива предпочли бы 27% опрошенных мужчин и 13% женщин
Для 68% мужчин и 77% женщин в Ижевске не имеет значения, какого пола будет их непосредственный начальник. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob, проведенный среди экономически активных жителей города с 12 октября по 3 ноября 2026 года.
Мужчину в качестве руководителя предпочли бы 27% мужчин и 13% женщин. Работать под руководством женщины хотели бы 5% мужчин и 10% женщин.
Наиболее лояльно к полу начальника относится молодежь до 25 лет: среди мужчин этой возрастной группы 80% заявили, что им безразлично, кто будет руководить коллективом. Среди женщин такой ответ дали 78%.
Уровень образования также влияет на предпочтения респондентов. Ижевчане с высшим образованием чаще хотели бы видеть во главе коллектива мужчину, чем опрошенные со средним профессиональным образованием. Последние чаще отмечали, что пол руководителя для них не важен.
Кроме того, безразличие к полу начальника чаще выражали респонденты с зарплатой до 100 тыс. руб., чем те, кто зарабатывает больше.